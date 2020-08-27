Москва, , 14:51 — REGNUM Задержание 32 граждан России в Белоруссии оказалось результатом спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.«Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно», — заявил Путин.

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"Сейчас это очевидно — это акция спецслужб. Людей, о которых Вы сказали, в тёмную использовали для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток просто для абсолютно легальной работы», — пояснил он.

По его словам, в итоге граждан России з"атащили на территорию Белоруссии» и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании.

«Что абсолютно не соответствовало в действительности. Люди, повторяю ещё раз, ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу», — добавил президент.