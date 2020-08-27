Москва, , 14:49 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов против российских научно-исследовательских институтов — это «театр абсурда», заявил 27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Москва категорически не приемлет какие-либо заявления о том, что какие-то российские организации могут быть причастны к разработке химического и бактериологического оружия.

«Это нонсенс абсолютный», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты внесли в новый список санкций два научно-исследовательских института Министерства оборона России.

Так, под санкции попали 33-й центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ), и что оба НИИ подозреваются американскими властями в разработке биологического и химического оружия.

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