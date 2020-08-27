Пермь, , 14:47 — REGNUM Заксобрание Пермского края не поддержало инициативу фракции ЛДПР о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей детям, возраст которых от 16 до 18 лет. «Свиньи оказались важнее детей!», оставил запись на своей странице в соцсети депутат Александр Григоренко (ЛДПР).

В своем выступлении на заседании регионального парламента Григоренко отметил, что законопроект о выплатах для несовершеннолетних 16−18 лет являются логичным следствием президентского указа о выплатах для детей от трех до 16 лет.

«Подчеркну, подобные выплату уже приняты в десяти регионах РФ», — сказал депутат. По его словам, в Прикамье 77 440 детей в возрасте 16−18 лет.

Фракция предложила использовать для выплат замороженные в бюджете средства, предназначенные на строительство аквапарка. Григоренко напомнил о заявлении врио губернатора Дмитрия Махонина о том, что аквапарк на бюджетные средства строить не будут, и назвал замороженные финансы (более 2 млрд рублей) условно-свободными. Также депутат отметил, что часть средств уже потрачены на поддержку ООО «Олимпия Пермь» и частного пермского свинокомплекса.

«Мы считаем, что дети важнее свиней, и средства них в бюджете должны быть всегда!», — сказал Александр Григоренко и попросил коллег поддержать детей Пермского края.

В свою очередь руководитель социального комитета Сергей Клепцин («Единая Россия») заявил, что комитет не поддержал законопроект. Такую же позицию выразила фракция, которую представляют большинство депутатов Заксобрания.

Поддержала законопроект фракция «Справедливой России». Ее руководитель Дарья Эйсфельд также отметила, что в ряде небогатых регионов уже принят такой законопроект. Она просила пермских депутатов прислушаться к голосам семей и здравому смыслу.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Путин предложил в качестве меры поддержки семей с детьми в период пандемии установить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для детей в возрасте от трех до 16 лет. Впоследствии детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила единовременные выплаты по 10 тыс. рублей также несовершеннолетним, чей возраст от 16 до 18 лет. Однако эта инициатива не нашла поддержки на федеральном уровне.