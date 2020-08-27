Москва, , 14:47 — REGNUM Демонтаж вертикали президента приведет к демократизации Белоруссии, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

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"Демонтаж президентской вертикали в Беларуси при честных выборах приведёт к действительной демократизации страны», — отметил Шеин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в интервью «России 24» заявил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.

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