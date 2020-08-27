Москва, , 14:43 — REGNUM Президент Белоруссии прислушался к мнению протестующих и предложил соответствующие реформы. Однако попытки создать новые органы власти вопреки порядку, установленному действующей конституцией страны, недопустимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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"Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться. Слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Белоруссии ведь и сказал, что он готов рассмотреть возможность конституционной реформы, принятия новой конституции, проведения новых выборов и парламента, и президентских выборов на основе этой конституции», — заявил Путин.

«Но за рамки действующей конституции нельзя выходить! И вы обратили внимание, что Конституционный суд Белоруссии вынес решение, что создание каких-то надконституционных, не предусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо? И с этим трудно не согласиться», — указал он.