Джакарта, , 14:42 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудили сотрудничество в области здравоохранения, сообщает Sindonews.

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«Что касается сотрудничества в области здравоохранения, как вы знаете, Австралия обязалась предоставить поддержку Индонезии в виде 100 аппаратов ИВЛ. Все аппараты ИВЛ были получены, а дополнительное оборудование планируется доставить в сентябре», — заявила Ретно Марсуди.

Австралия хочет укрепить сотрудничество между исследовательскими учреждениями для наращивания потенциала, в том числе в области создания вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезииподтвердила, что дипломатия суверенитета является одним из приоритетов внешней политики страны.

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