Токио, , 14:42 — REGNUM 26 августа Министерство иностранных дел Японии заявило, что не рекомендует путешествия ещё в 13 стран из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo. Количество стран и регионов, куда правительство Японии не рекомендует въезжать, достигло 159.

Ребенок в маске из листьев. Руанда (сс) Studyinrwanda

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Этим новым 13 странам — Бутан, Тринидад и Тобаго, Белиз, Эфиопия, Гамбия, Замбия, Зимбабве, Тунис, Нигерия, Малави, Южный Судан, Руанда и Лесото — присвоен 3 уровень инфекционной опасности. Если страна имеет 4 уровнь опасности, оттуда требуется немедленная эвакуация.

Россия, согласно японской классификации, также находится на 3 уровне опасности.