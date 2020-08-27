Москва, , 14:40 — REGNUM Россия ведёт себя куда более нейтрально в отношении белорусских протестов, чем некоторые страны Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

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"На мой взгляд, мы ведём себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны: европейские и американские», — заявил Путин.

«Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Белоруссии. И считаем, что это прежде всего дело белорусского общества, белорусского народа», — подчеркнул он.

России, безусловно, не безразлично что там происходит — это, может быть, самая близкая России страна, и этнически самая близкая, и в языковом, культурном, указал президент.

«Десятки, а может и сотни тысяч, если не миллионы прямых родственных связей, теснейшая кооперация в промышленности — достаточно сказать, что из всего объёма импорта сельхозпродукции на российский рынок приходится 90% с лишним того, что они продают на экспорт. Ну и по другим направлениям тоже», — указал он.

«Нам не безразлично, что там происходит. Но это прежде всего дело белорусского народа. И мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход», — подчеркнул президент.