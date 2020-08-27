Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуться на родину поприветствовала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Так глава ведомства, как передает «Общественное телевидение», прокомментировала 27 августа высказывание бывшего грузинского лидера.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию. Прямо на границе его ждет процедура задержки и, конечно, грузинская тюрьма», — сказала Цулукиани.

Она отметила, что в отношении Саакашвили заочно вынесено несколько приговоров, и они могут быть пересмотрены за то время пока опальный экс-президент будет сидеть в тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся на Украине Саакашвили ранее выпустил видеообращение на своей странице в Facebook, где заявил, что вернется на родину. Он признал, что в прошлом допускал «ошибки» и попросил его извинить.

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