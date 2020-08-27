Киев, , 14:41 — REGNUM Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили решил вернуться на родину для участия в парламентских выборах. Об этом сообщило 27 августа издание Strana.ua со ссылкой на источник из окружения политика.

По словам источника, Саакашвили на Украине всегда будет лишь одним из многих политиков, в то время как в Грузии он имеет большее влияние.

«В Грузии он может переломить ситуацию, так как там важнее парламентские выборы, а он лидер большой оппозиционной партии. Его ждут на этих выборах», — заявил собеседник издания.

Он отметил, что уголовные дела против Саакашвили в Грузии не закроют, однако экс-президент страны сохраняет высокие шансы на победу на выборах.

«Будет нереально его задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечет границу, я не знаю, но решение уже принято», — сообщил источник.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили извинился за ранее допущенные им ошибки, а также внезапно заявил, что намерен вернуться в Грузию.