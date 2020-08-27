Киев, 27 августа 2020, 14:41 — REGNUM Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили решил вернуться на родину для участия в парламентских выборах. Об этом сообщило 27 августа издание Strana.ua со ссылкой на источник из окружения политика.
По словам источника, Саакашвили на Украине всегда будет лишь одним из многих политиков, в то время как в Грузии он имеет большее влияние.
Он отметил, что уголовные дела против Саакашвили в Грузии не закроют, однако экс-президент страны сохраняет высокие шансы на победу на выборах.
Напомним, ранее Михаил Саакашвили извинился за ранее допущенные им ошибки, а также внезапно заявил, что намерен вернуться в Грузию.