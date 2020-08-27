Москва, , 14:24 — REGNUM Дочь президента России успешно испытала на себе первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела — как у моей дочери появились — и она безвредна. Слава богу, дочка моя чувствует себя хорошо», — заявил Путин.

«Она взрослый человек. Она просто сказала, что приняла такое решение как доброволец. Как доброволец, и ей с учётом её профессии… Она общается с большим количеством людей, и чтобы ей нормально работать, нужно чувствовать себя защищённой. У неё температура была 38,4 первый день, второй день — 37 с небольшим. И всё. После второй прививки тоже небольшой был подъём температуры. Я с ней только что разговаривал по телефону — чувствует себя хорошо, слава богу, всё нормально», — пояснил он.