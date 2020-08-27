Москва, , 14:20 — REGNUM Вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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"Мы сделали всё, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. А это условие — дальнейшее исследование данного препарата в ходе его массового применения», — заявил Путин.

«Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют и мировой практике, нормативному регулированию, которое принимаетсяя и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания, на животных, на добровольцах. И совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела — как у моей дочери появились — и она безвредна. Слава богу, дочка моя чувствует себя хорошо», — подчеркнул он.