Брюссель, , 14:28 — REGNUM Главы МИД Европейского союза в ходе неформальной встречи, которая состоится 27−28 августа в Берлине, будут в числе прочего обсуждать отношения с Россией на фоне ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом 27 августа сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы также будем обсуждать отношения с Россией, это сложный вопрос», — приводит его слова РИА Новости.

Также Боррель указал, что тема отношений ЕС с РФ важна ввиду ситуации со здоровьем Навального.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в германской клинике «Шарите» не стали комментировать версию о том, что российский оппозиционный блогер Алексей Навальный был отравлен с помощью газа «Новичок».