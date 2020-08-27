Тбилиси, 27 августа 2020, 14:26 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили своими заявлениями уже многих утомил. Так 27 августа прокомментировала высказывание бывшего грузинского лидера министр экономики страны Натия Турнава.
«Я думаю, что все это несерьезно, и от него уже устало общество. Какого серьезного комментария вы ждете от меня по столь несерьезному вопросу?» — процитировали главу минэкономики в агентстве «ИнтерпрессНьюс».
По мнению Турнава, от того, что делает Саакашвили, устали даже его соратники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Грузии разместил на своей странице в соцсети Facebook обращение, в котором извинился за ошибки, совершенные во время руководства страной, а также заявил о своем возвращении.
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