Москва, , 14:12 — REGNUM Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос избирателей восьми субъектов России о том, за кого они бы проголосовали на предстоящих выборах глав регионов, которые пройдут 11−13 сентября.

Отмечается, что избиратели, планирующие принять участие в выборах глав своих регионов, чаще всего декларируют готовность выбрать действующего или временно исполняющего обязанности руководителя субъекта.

Так, в ЕАО 62% тех, кто планирует принять участие в выборах, отдадут свой голос за действующего врио главы региона Ростислава Гольдштейна.

В Иркутской области 63% намерены отдать свой голос за врио губернатора Игоря Кобзева.

В Калужской области 69% готовы проголосовать за действующего главу региона Владислава Шапшу. 59% жителей Ленобласти намерены проголосовать за Александра Дрозденко.

Более половины (57%) жителей Смоленской области, кто намерен пойти на выборы, проголосует за Алексея Островского. 53% планирующих принять участие в выборах жителей Пензенской области проголосуют за Ивана Белозерцева.

За действующего главу Татарии Рустама Минниханова готовы проголосовать 70% из тех, кто планирует пойти на выборы. В Чувашии за Олега Николаева намерены отдать голоса 66% жителей.