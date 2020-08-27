Москва, , 14:11 — REGNUM Россия готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ. Об этом заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

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Он отметил, что Москва имеет определённые обязательства перед Минском в рамках многосторонних и двусторонних соглашений, в том числе — о Союзном государстве.

«Нет необходимости что-то скрывать», — сказал Путин.

В этих документах написано, что Россия и Белоруссия должны оказывать друг другу помощь в защите стабильности, суверенитета и внешних границ, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил о резерве российских правоохранителей, подготовленном на случай беспорядков в Белоруссии.

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