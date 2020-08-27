Москва, , 14:10 — REGNUM Угроза эпидемии коронавируса по-прежнему сохраняется на территории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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«Хочу, разговаривая с вами, обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, всё-таки иметь в виду, что вирус никуда не девался. Имейте это в виду», — заявил Путин.«(Хотел бы) попросить их соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты», — подчеркнул он.