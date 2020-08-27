Москва, , 14:08 — REGNUM Благодаря эффективным решениям и всеобщей мобилизации России удалось сравнительно успешно пройти пик эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

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«У нас достаточно много заболевших людей, но у нас один из самых низких показателей по смертности. Это ни что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможностей мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз», — заявил Путин.

«Хочу ещё раз с восхищением сказать о работе наших медиков. Это в традициях всех народов России — русского народа и других народов, — мобилизовываться, когда приходит какая-то общая угроза. Так и получилось на этот раз», — подчеркнул он.

Он отметил, что государство поставило в центр внимания главное — жизнь и здоровье людей.

«Эта мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик — я надеюсь, что нам удалось — пройти пик вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы», — отметил Путин.