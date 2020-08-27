Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновской области к подготовке общественных наблюдателей за ходом голосования привлекут федеральных экспертов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в регион члена совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

Оценивая избирательную кампанию в Ульяновской области, эксперт отметил, что она проходит «в рабочем режиме с участием разных политических сил», а общественные наблюдатели «серьёзно готовятся к наблюдению».

«Мы призываем выстраивать равные отношения ко всем участникам избирательной кампании, действовать в рамках правового режима. В политической борьбе нет места провокациям и голословной критике. В дни голосования наблюдатели должны проявить высокий уровень ответственности и профессионализма, быть готовы к проблемным ситуациям и провокационным моментам», — приводятся в сообщении слова Александра Брода.

В подготовке наблюдателей помощь окажут федеральные эксперты. В частности, предлагается провести онлайн-лекции и семинары, в том числе о реагировании на возможные проблемные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в сентябре в Ульяновской области будет замещено 46 депутатских мандатов, в том числе 40 — на выборах в городскую думу Ульяновска. Также пройдут довыборы в гордуму Димитровграда и в совет депутатов Вешкаймского городского поселения.

На выборах в парламент Ульяновска зарегистрировано 345 претендентов. Максимальное число кандидатов выдвинули «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. «Коммунистов России» представляют 39 кандидатов, движение «Против всех» — 37 претендентов, «Партию роста» — 36 человек, «Справедливую Россию» — 34 партийца, «Родину» и «Гражданскую платформу» представляют соответственно восемь и семь кандидатов.

Напомним, в Ульяновске продолжаются судебные разбирательства по искам в отношении кандидатов в депутаты столичного парламента от КПРФ.

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