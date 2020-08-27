Москва, , 14:13 — REGNUM Никаких связующих звеньев между Россией и Белоруссией в настоящее время не надо, так как президенты двух стран ведут общение напрямую. Об этом 27 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуются», — сказал он в ответ на вопрос о том, насколько Союзное государство России и Белоруссии выполняет связующие функции между главами двух государств.

Также пресс-секретарь отметил, что измерение Союзного государства для Кремля в данный момент не стоит во главе угла, при этом оставаясь приоритетом.

«Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство, вся остается», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии преследуют политические интересы.