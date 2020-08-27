Киев, , 14:08 — REGNUM Украинские формирования отправятся в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve XIV, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

«Международные учения Combined Resolve XIV будут проходить в сентябре этого года на учебном полигоне «Хохенфельс» Сухопутных войск ВС США», — сказано в сообщении.

В них также будут участвовать подразделения из США, Франции, Италии, Литвы, Северной Македонии, Румынии и Словении — всего примерно 3,5 тыс. военных.

От Украины на учения поедут члены 28-й отдельной механизированной бригады, Международного центра миротворчества и безопасности и Сил специальных операций, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал провести совместные британо-украинские морские учения на Чёрном море.

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