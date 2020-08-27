Москва, , 13:51 — REGNUM В Белоруссии правоохранители действуют с протестующими намного мягче, чем во многих других странах. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Полиция и протестующие в США (сс) Mike Shaheen

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Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нём российский лидер обратил внимание, что в ряде случаев действия белорусских властей критикуют лица, которые не обращают внимания на более жесткое подавление протестов в других странах.

«Белоруссия ведет себя, на мой взгляд, сдержанно», — сказал Путин.

На это представитель телеканала заявил, что многим сперва было «не по себе» от того, как действовали белорусские силовики в первые дни протестов.

«А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди почти каждый день гибнут? А разве по себе становится, когда безоружному человеку стреляют в спину, когда у него в машине трое детей сидят? Разве те, кто осуждают Лукашенко, осуждают эти акции? Почему такая избирательность? Дело в том, что кто-то хочет влиять на процессы в Белоруссии и добиться решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам», — сказал Путин.

После этого российский лидер указал, что ситуация в Белоруссии выравнивается и все проблемы будут решаться в рамках закона.

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