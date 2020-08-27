Пенза, , 13:59 — REGNUM Большинство избирателей Пензенской области осенью в Единый день голосования готовы поддержать действующего губернатора Ивана Белозерцева на выборах главы региона. За него, если бы выбирать прошлось в ближайшее воскресенье, готовы отдать голос 53% опрошенных. Затруднились с выбором — 19% респондентов. Прийти и испортить бюллетень намеревались 2% опрошенных, не пойдут на выборы — 1%. Такую информацию публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего на пост губернатора в Пензенской области претендуют пять человек. Вторым по популярности стал депутат городской Думы Олег Шаляпин (КПРФ). Выбор в его пользу сделали бы 11% пензенцев. За Анну Очкину («Справедливая Россия») — 6%, за Александра Васильева (ЛДПР) — 5%, за Петра Чугая («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3% респондентов.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. пензенцев в возрасте от 18 лет.

ИА REGNUM напоминает, первым удостоверение кандидата получил действующий губернатор области Иван Белозерцев — 31 июля, который выдвинут партией «Единая Россия». 4 августа зарегистрированы в качестве кандидатов замглавы Пензы Олег Шаляпин (КПРФ) и депутат законодательного собрания Пензенской области АлександрВасильев (ЛДПР). 5 августа на заседании регионального избиркома приняты постановления о регистрации кандидатов на должность губернатора Пензенской области председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анны Очкиной и депутата пензенской гордумы Петра Чугая («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Выборы губернатора Пензенской области пройдут в сентябре 2020 года.

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