Сеул, , 13:54 — REGNUM Правительство Южной Кореи представило меры по решению проблемы сокращения рабочей силы, вызванной демографическими изменениями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Известно, что данные меры были озвучены 27 августа в ходе заседания Центрального штаба по борьбе с эпидемиями.

В первую очередь власти страны намерены повысить уровень участия женщин в экономической деятельности. С этой целью будет разрешено делить декретный отпуск на несколько частей.

Помимо этого, власти намерены создать 60 тыс. рабочих мест для молодёжи, снизив трудовую нагрузку пожилого населения. А также расширить систему двойного гражданства для высококвалифицированных иностранных специалистов.