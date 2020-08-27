Симферополь, , 13:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Республику Крым 27 августа для участия в церемонии открытия движения по трассе «Таврида.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава государства не только примет участие в открытии движения по новой трассе, но и лично проедет по одному из них, сообщил «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, трасса «Таврида» протяженностью более 250 км соединит Керчь и Севастополь. Строительство трассы началось в мае 2017 года. Окончательно в эксплуатацию трасса будет введена в конце декабря 2020 года, запуск движения по ней планировали открыть в сентябре.

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