Ташкент, , 13:35 — REGNUM Страны Туркестана готовят пятисторонний межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью агентству «УзА».

По его словам, важной задачей во внешней политике Ташкента остается формирование вокруг страны пояса мира, стабильности и безопасности. Министр считает, что именно безопасность является условием развития региона.

Камилов добавил, что за исторически короткий период произошли существенные изменения в отношениях Узбекистана с соседними странами. Многие проблемные вопросы удалось решить благодаря открытому и доверительному диалогу, сказал министр.

Напомним, в марте 2018 года в Нур-Султане состоялся первый консультативный саммит глав стран Туркестана.