Минск, , 13:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит дестабилизации обстановки в стране и справится «с улицей». Власти будут действовать в соответствии с законом, подчеркнул он 27 августа в ходе совещания по развитию промышленности.

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Лукашенко призвал граждан заниматься своим делом, также будет поступать он сам и силовые структуры — исключительно по закону.

«Поэтому надо открывать Библию, я имею в виду закон, и читать: это — санкции такие, вот это — санкции такие. Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают», — сказал белорусский лидер.

При нормальной работе предприятий никакие катаклизмы не страшны. Около 3 млн человек выступили в поддержку действующей власти. Есть силы, готовые извне разжечь пожар в Белоруссии, но это недопустимо, добавил он.

«Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», — предупредил Лукашенко.

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