Москва, , 13:28 — REGNUM Белорусская экономика полностью зависит от России. Об этом 27 августа заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем подобная зависимость характерна не только для Белоруссии и даже не всего постсоветского пространства, но и всех стран, входящих в социалистический блок.

«Они могут существовать только при модернизации России. Других рынков у них нет», — заявил Делягин.