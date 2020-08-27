Стокгольм, , 16:15 — REGNUM Министры обороны Евросоюза приехали в Берлин, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии и Восточном Средиземноморье. По итогам вечерней встречи, которая состоялась 26 августа, министр обороны Швеции Петер Хультквист не упустил возможности прокомментировать военные учения России в Прибалтике. Об этом 26 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что 25 августа в 14:40 (GMT+2) воинские подразделения вооруженных сил Швеции прибыли на остров Готланд, расположенный в Балтийском море. Переброска осуществлялась в рамках «мероприятий по обеспечению боеготовности». Хультквист назвал данный шаг «сигналом в адрес России и союзников Швеции».

Во время его визита в Берлин журналисты задали Хультквисту вопрос: «В то же время здесь, в Балтийском море, Россия проводит крупные военные учения, и в качестве прямого ответа на них несколько дней назад вооруженные силы Швеции начали действия на случай непредвиденных обстоятельств в Балтийском море. Что в этой ситуации может сказать Швеция России?».

«Мы видим, что происходит, и мы понимаем, что происходит, мы не наивные. Мы готовы к тому, что мы будем защищать целостность и суверенитет Швеции в любой ситуации. И мы хотим порядка, соответствующего международным законам и нормам. Вот почему мы проводим эту совместную армейскую, военно-воздушную и военно-морскую операцию», — ответил Хультквист.

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