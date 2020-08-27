Нейпьидо, , 13:13 — REGNUM Правительство Мьянмы поручило закрыть все школы в стране после того, как за сутки подтвердили 70 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Antara.

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Известно, что до этого в течение нескольких недель власти Мьянмы не сообщали о новых случаях заражения.

На прошлой неделе правительство ввело карантин и комендантский час в городе Ситтва. Однако количество носителей SARS-CoV-2 в Мьянме относительно невелико по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии.

По последним данным, в Мьянме выявлено свыше 574 случаев заражения SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 162 884 случаев заражения SARS-CoV-2.

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