Москва, , 13:01 — REGNUM Инцидент в Сирии с военными России и США требует тщательной и объективной проверки, чтобы не допустить никаких незаконных действий в отношении российских военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Задача у подобных действий со стороны США очевидна: представить мировой общественности российских военных в качестве агрессивных оккупантов и не позволить наладить гражданский мир в стране», — заявил Железняк.

По его словам, успехи российской дипломатии и миротворческой миссии не дают покоя вашингтонским ястребам, которые, не сдерживая раздражения, регулярно устраивают различные провокации и таким образом препятствуют мирному урегулированию ситуации в Сирии.

В Министерстве обороны России разъяснили инцидент между российскими и американскими военными в Сирии: американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».