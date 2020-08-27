Москва, , 13:23 — REGNUM Экономические проблемы и обесценивание национальной валюты могут привести к тому, что белорусская армия восстанет против президента республики Александра Лукашенко. Об этом 27 августа заявил руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске © ИА REGUM

По его словам, протесты и угрозы свержения Лукашенко в августе не закончатся. Запад будет пытаться создать в Белоруссии экономический кризис, что в итоге может привести к обнищанию населения.

«Всё августом не заканчивается. Лукашенко показал силовому аппарату, что он с ним. Это не означает, что экономический кризис в Белоруссии не будет провоцировать развал этого силового аппарата. В армии настроения совсем разные. Не только пролукашенковские сейчас. И если у Лукашенко нет идей для стабильности, а идет только рассыпание экономики, в этой ситуации армия может перестать колебаться, и может хватить несколько батальонов, чтобы Лукашенко пал», — сказал Колташов.

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