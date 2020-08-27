Стокгольм, , 15:32 — REGNUM 26 августа о своей отставке в качестве заместителя премьер-министра Швеции и лидера «Зелёных» сообщила Исабелла Лёвин. Несмотря на неожиданность такого решения, на ее место в качестве лидера партии уже появился список кандидатов. О том, кто может в ближайшее время возглавить партию, сообщили журналисты Dagens Nyheter.

В качестве первой кандидатуры журналисты назвали имя Аманды Линд. Сейчас она занимает сразу три министерских портфеля, — она курирует вопросы культуры, спорта и развития демократии. Подчеркивается, что Линд обладает «глубокими корнями в партийной структуре», так как ранее она была партийным секретарем, а также главой муниципалитета в Хернёсанде.

Другим претендентом на лидерский пост является Мария Ферм, работающая в качестве государственного секретаря в канцелярии премьер-министра Швеции. Кандидатура Ферм хороша тем, что она занимается непосредственными вопросами сотрудничества между «Зелёными» и «Социал-демократами», что должно помочь ей продолжить единый курс правительства и не разругаться со своими партнерами по «Красно-зеленой коалиции», отмечает издание.

Замыкает тройку претендентов 23-летняя Магда Расмуссон. В эпицентре политики она попала в самый разгар кризиса беженцев 2015 года, когда участвовала в переговорах по межпартийному соглашению о новом порядке иммиграции в Швецию. Сейчас формально она является депутатом Риксдага и советником в канцелярии премьер-министра.