Стокгольм, , 13:20 — REGNUM «Социал-демократы», возглавляющие правительство Швеции, теряют симпатии электората. Согласно последнему социологическому исследованию SVT / Novus, за партию готовы проголосовать 28,3% опрошенных. Таким образом, эффект сплочения вокруг флага в период активной фазы пандемии коронавирусной инфекции закончился, и «Социал-демократы» вернулись к тому же уровню электоральной поддержки, что и на выборах 2018 года. Об этом 27 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что, согласно последнему опросу шведских избирателей, проведенному журналистами SVT совместно со специалистами из Novus, уровень поддержки «Социал-демократов» продолжает снижаться. В августе за них оказались готовыми проголосовать 28,3% респондентов, в то время как еще в мае партия находилась на пике и пользовалась поддержкой 31,5% избирателей.

Журналисты отмечают, что в основном «Социал-демократы» теряют свой электорат за счет перехода симпатий избирателей на сторону «Умеренных» (сейчас они набирают 21,2%) и «Шведских демократов» (19,4%). По сравнению с предыдущим аналогичным опросом SVT/Novus, обе эти партии улучшили свой результат — +0,5% и +1,0% соответственно. В то же время «Социал-демократы» потеряли потенциальные голоса еще 2,3% избирателей.

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