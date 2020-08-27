Джакарта, , 12:47 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что государство продолжает призывать международное сообщество и впредь выступать против незаконной аннексии Палестины, сообщает Sindonews.

«Индонезия призвала возобновить переговорный процесс, особенно между связанными сторонами в регионе», — заявила Ретно Марсуди на встрече по развитию ситуации на Ближнем Востоке в Совете Безопасности ООН.

«Мы также подчеркиваем, что самое важное для Палестины — это справедливое, мирное и всеобъемлющее решение», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии рассказало о видео, в котором члены индонезийской команды, работавшие на китайском судне, обратились за помощью.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии расследует инцидент с индонезийскими рыбаками на судах КНР