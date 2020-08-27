Стокгольм, , 14:22 — REGNUM В рамках традиционного летнего обращения к своим избирателям и всем гражданам Швеции Джимми Окессон, лидер «Шведских демократов», третьей крупнейшей политической партии Швеции по числу занимаемых мест в Риксдаге, не удержался от критики в адрес правительства и особенно премьер-министра страны Стефана Лёвена. По мнению политика, Лёвен «пляшет под дудку «Зелёных». Об этом сообщила новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что в настоящее время правительство Швеции сформировано двумя политическими партиями — «Социал-демократической рабочей партией Швеции» и партией «Зелёных». Возглавляющий правительство Стефан Лёвен является лидером социал-демократов.

Начал свою речь Окессон с того, что подсчитал количество умерших в результате заболевания COVID-19 в Швеции и в соседних странах Скандинавии. Как оказалось, счет не в пользу Швеции.

«Швеция по-прежнему значительно выделяется по уровню смертности. И наш премьер-министр не проявляет никаких признаков самокритики. Для родственников погибших речь идет о миллионах пролитых слез, но Стефан Лёвен считает, что мы пошли правильным путем», — заявил Окессон.

Однако самым запоминающимся отрезком выступления Окессона стала его оценка сотрудничества между «Социал-демократами» и «Зелёными»: «Социал-демократы стали партией, лишившейся всякой честности… Лёвен пляшет под дудку «Зелёных».