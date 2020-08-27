27 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Когда ковбои грабят дикарей, пусть даже за океаном – это никого не волнует. Но если кто-то начинает шарить по карманам граждан, то законопослушные обыватели толпой бегут к шерифу за правдой.

Андрей Ганжа, , 12:42 — REGNUM Еще недавно сам президент Дональд Трамп и его команда были уверены, что в центре конкурентной борьбы с демократами и Джо Байденом будет стоять «украинский кейс» — события 2014−2016 годов, когда Байден (в то время вице-президент США) патронировал Украину и украинские события. И, вполне вероятно, неплохо на этом зарабатывал. Президент тогда говорил, что постоянно будет поднимать эту историю, «потому что не вижу никакого выхода… Я не верю, что они смогут ответить на эти вопросы».

Мексика

И это были не пустые слова, поскольку 17 августа Трамп даже ретвитнул запись разговора между Байденом и Порошенко от 18 февраля 2016 года. Того самого, который посвящен увольнению генерального прокурора Украины Шокина, севшего на хвост фирме, где подрабатывал сын вице-президента.

Этот ретвит свидетельствовал о готовности республиканцев делать то, что советовал их когда-то ведущий политтехнолог: «Демократы не имеют значения. Настоящая оппозиция — это СМИ. И способ справиться с ними — это наводнить зону дерьмом». Но демократы начали раньше. И в результате в дерьме барахтается сам автор совета — Стив Бэннон.

20 августа Бэннон был задержан в проливе Лонг-Айленд на борту 150-футовой яхты «Леди Мэй», принадлежащей беглому китайскому миллиардеру Гуо Вэнгую. Стоимость яхты — 35 миллионов долларов. Одновременно были задержаны Тимоти Ши, Эндрю Бадолато и Брайан Колфаге. Последний — трижды ампутированный (без двух ног и правой руки) 39-летний ветеран-инвалид войны в Ираке.

Именно Колфаге в конце 2018 года создал некоммерческую организацию «Мы строим стену, Инк.» с целью сбора средств на строительство стены вдоль мексикано-американской границы. Используя краудрафтинговую платформу GoFundMe строители за полтора года собрали 25 миллионов долларов и построили три участка стены в Техасе. Президент Трамп, кстати, не одобрял такое строительство, возможно, потому, что уже первый участок в Рио-Гранде, построенный из атмосфероустойчивой стали, отличался от правительственных конструкций, как «ламборгини от коляски с лошадью».

Стивен Бэннон был членом консультативного совета «Мы строим стену, Инк.» и принимал активное участие в сборе средств. По мнению американской Фемиды — и в расходовании тоже.

Бэннон, Бадолато, Колфаге и Ши были арестованы по обвинению «в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег с целью вымогательства у доноров 25 миллионов долларов для кампании «Мы строим стену» и перевода денег через фиктивные некоммерческие организации и фиктивные корпорации, чтобы они могли продолжать свой высокий образ жизни».

Остается только азартно аплодировать американской Фемиде и завидовать США за то, что «никто не стоит выше закона, даже инвалид войны или политтехнолог-миллионер». Да такие слова надо вывешивать над рабочим местом каждого активиста или чиновника, особенно у нас, на Украине. Хотя теперь и в Белоруссии.

Но азарт восторга проходит, и всплывают смутные сомнения.

Арест Бэннона и Ко, судя по доступной информации, это операция USPIS (Почтовой инспекционной службы США), более чем серьезной организации, сотрудники которой имеют право на ношение оружия и осуществление арестов. И сегодня эта служба — предмет борьбы между республиканцами и демократами: демократы в Конгрессе предлагают законопроект, который предоставит USPIS 25 миллиардов долларов, Белый дом налагает на него вето. В таких условиях не будет избыточной смелостью предположить, что почтовые инспекторы с особым вниманием прислушиваются к желаниям Демократической партии.

Первоначально основное обвинение заключалось в том, что, «неоднократно заверяя жертвователей, что Брайан Колфаге, основатель и публичное лицо WeBuildtheWall, не получит ни цента, ответчики тайно планировали передать Колфаге сотни тысяч долларов, которые он использовал для финансирования своего роскошного образа жизни». Желание, конечно, незаконное, но по-человечески понятное — парень потерял на службе Отечеству две ноги и руку. Но очень быстро возникла фигура и Бэннона, который обвиняется в получении миллиона долларов, «по крайней мере часть из которых Бэннон использовал для покрытия сотен тысяч долларов личных расходов».

И то самое дерьмо уже потекло по трубам… Прошло только три дня, и пресса пишет об этом эпизоде, как о факте «вымогательства у доноров 25 миллионов долларов для кампании «Мы строим стену» и перевода денег через фиктивные некоммерческие организации и фиктивные корпорации, чтобы они могли продолжать свой высокий образ жизни». Возмущенный автор сжимает кулаки: «Я бы заряжал Ак-47 и шел за его задницей». И ни слова о выполненных работах по взятым обязательствам. А ведь только построенный участок стены, тот самый, который «ламборгини», стоил 7−8 миллионов долларов.

В тюрьму Бэннон не сел. Он заплатил залог в 5 миллионов долларов и вышел «весь загорелый, с длинными непослушными волосами, развевающимися на ветру, и улыбался, как будто знал, что президентское помилование и бесплатная карта выхода из тюрьмы ждут его в сейфе Белого дома». О, вот и самого Трампа пристегнули к делу «о хищении 25 миллионов»!

Хотя пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани уже в первый же день заявила, что «президент Трамп не был связан со Стивом Бэнноном с момента предвыборной кампании и с самого начала работы администрации и он не знает людей, вовлеченных в этот проект». Но, скорее всего, уже поздно. Американские демократы начали кампанию формирования образа «преступной парочки», прямо причастной к расхищению донорских средств. Зачем?

А вот ответ на этот вопрос емко сформулировал Маттей Шмидт, профессор национальной безопасности в Университете Нью-Хейвена: «Арест Бэннона — это еще один случай, когда мы смотрим на коррупцию в администрации Трампа, и это еще один случай, когда демократы могут просто встать и сказать: «Джо Байден — порядочный парень. Посмотрите, кем он себя окружает. «Да?» Дональд Трамп — нет. Посмотрите, кем он себя окружает». Бэннон входит в потрясающий список бывших соратников Трампа, которые оказались под обвинением или в тюрьме».

И в таком сценарии серенькой незаметной мышкой шмыгнет в укрытие непригодившийся «украинский кейс». Потому что, когда ковбои грабят дикарей, пусть даже за океаном — это никого не волнует. Но если кто-то начинает шарить по карманам граждан, то законопослушные обыватели толпой бегут к шерифу за правдой.