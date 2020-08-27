Стокгольм, , 15:52 — REGNUM Внезапный уход Исабеллы Лёвин из политики чреват «шатким существованием правительства». Такое мнение высказал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон. Свое решение освободить занимаемые посты и уйти из политики Лёвин объявила неожиданно для всех. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что Исабелла Лёвин совмещает две должности, — она одновременно является министром Швеции по вопросам окружающей среды и климата, а также заместителем премьер-министра Стефана Лёвена. Свое решение покинуть госслужбу и уйти из политики она объявила 26 августа.

В своем комментарии газете Dagens Nyheter в качестве причины своей отставки Лёвин сослалась на личные обстоятельства. Она подчеркнула, что ее уход не должен восприниматься как критика политики социал-демократов.

«Возможно, вся эта дискуссия о проблемах миграции также является частичным объяснением того, что Исабелла Лёвин решила сегодня уйти, но это всего лишь мои собственные предположения… Я думаю, Стефан Лёвен очень нервничает по поводу того, к чему это все может привести», — заявил Кнутсон.

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