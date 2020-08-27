Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Американские спецслужбы не обнаружили данных, которые бы говорили о попытках других стран вмешаться в голосование посредством почты на выборах президента США в ноябре текущего года. Об этом 27 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей спецслужб страны.

«У нас нет разведданных, которые бы свидетельствовали о том, что какое-либо государство пытается подорвать (голосование на выборах президента по почте)», — заявил один из источников.

Другой источник также отметил, что американские спецслужбы на данный момент не выявили какой-либо «скоординированной деятельности, направленной на фальсификацию результатов выборов» со стороны других стран или кого-то ещё.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Майкл Пенс 26 августа дал официальное согласие на участие в ноябрьских выборах в качестве кандидата на пост вице-президента США от Республиканской партии.