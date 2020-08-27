Уфа, , 12:27 — REGNUM Вмешательство президента РФ Владимира Путина в конфликт вокруг «Башкирской содовой компании» ускорит решение вопросов. Такое мнение высказал председатель государственного собрания Башкирии Константин Толкачев, передает 27 августа пресс-служба госсобрания региона.

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По его словам, прокурорская проверка, которая была инициирована российским лидером, должна расставить все по своим местам. При этом, сделка, после которой государство лишилось контроля над содовым производством, будет тщательно проанализирована.

Он также отметил, что в результате потери контроля над предприятием, Башкирия получила проблемы как в экологической сфере, так и раскол в обществе.

Сообщается, что отчеты о работе «Башкирской содовой компании» показывают высокую эффективность этого производства, которая направлена на благо акционеров компании, но не республики.

По словам Константина Толкачева, дивиденды уходят в офшоры. А Башкирии от этого производства нужна совершенно другая эффективность. Нужны инвестиции в производство и в социальную инфраструктуру города, которая используется работниками компании, а также бережное отношение к природе и ее ресурсам.

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