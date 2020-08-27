Нур-Султан, , 12:12 — REGNUM Созидательный потенциал конституции Казахстана будет раскрываться по мере появления социально-экономических и политических предпосылок, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили 27 августа в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер принял участие в заседании международной научно-практической конференции «Конституция XXI века — верховенство права, ценность человека и эффективность государства».

Токаев добавил, что конституция Казахстана обновляется в соответствии с требованиями времени. Президент напомнил, что за 25 лет в республики прошло три конституционные реформы.

Напомним, День конституции Казахстана отмечается 30 августа. В этот день в 1995 году в республике на общенациональном референдуме приняли новую конституцию.