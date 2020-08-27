Владимир Путин о задержании 33 россиян в Белоруссии:

«Это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи стран — в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы.

На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили их в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности. Людей просто заманили в страну.

Это операция украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно».