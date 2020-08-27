Путин назвал условие, при котором Россия окажет поддержку Лукашенко
Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о наличии договорённости в рамках ОДКБ с Россией о военной помощи Минску в случае необходимости соответствуют действительности, и Москва соответствующие обязательства готова исполнять. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин рассказал, кто виноват в задержании граждан РФ в Белоруссии
Задержание 32 граждан России в Белоруссии оказалось результатом спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Шеин: демонтаж президентской вертикали приведет к демократизации Минска
Демонтаж вертикали президента приведет к демократизации Белоруссии, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).
«Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться» — Путин
Президент Белоруссии прислушался к мнению протестующих и предложил соответствующие реформы. Однако попытки создать новые органы власти вопреки порядку, установленному действующей конституцией страны, недопустимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин прокомментировал отношение России к событиям в Белоруссии
Россия ведёт себя куда более нейтрально в отношении белорусских протестов, чем некоторые страны Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
«Пик проблем у нас пройден» — Путин об экономическом кризисе в России
В России, несмотря на экономические сложности, продолжают расти резервы, что внушает оптимизм по поводу восстановления экономики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин надеется, что Россия прошла пик коронавирусной инфекции
Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».
Путин объяснил, почему РФ меньше пострадала от кризиса, чем страны Запада
По итогам года падение ВВП России может составить менее 8,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин назвал задержание граждан РФ в Минске спецоперацией Украины и США
Задержание в Белоруссии 33 граждан России незадолго до президентских выборов в республике является совместной операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент страны Владимир Путин.
Путин рассказал о состоянии привившейся от коронавируса дочери
Дочь президента России успешно испытала на себе первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Владимир Путин о задержании 33 россиян в Белоруссии:
«Это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи стран — в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы.
На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили их в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности. Людей просто заманили в страну.
Это операция украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно».
Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Россия имеет возможность избежать новых вспышек заболевания — Путин
У России есть возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин: Россия готова защищать Белоруссию
Россия готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ. Об этом заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Нет необходимости что-то скрывать», — сказал Путин.
Президент попросил граждан России соблюдать ограничительные меры
Угроза эпидемии коронавируса по-прежнему сохраняется на территории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
«Смогли мобилизоваться перед общей угрозой» — Путин об эпидемии в России
Благодаря эффективным решениям и всеобщей мобилизации России удалось сравнительно успешно пройти пик эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
Путин объяснил новую вспышку эпидемии коронавируса в странах Европы
Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.
По словам президента России, его об этом резерве просил Лукашенко.
«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».
Владимир Путин сообщил, что сформирован определенный резерв из сотрулдников правоохранительных органов, которые в экстренной ситуации помогут Белоруссии.
Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» этим летом не состоялась в связи с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу.
Путин: на процессы в Белоруссии пытаются влиять извне
Политические интересы преследуют те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — сказал Путин.
Сообщается, что интервью будет длится 20 минут.
Путин сравнил протесты в Белоруссии и других странах
В Белоруссии правоохранители действуют с протестующими намного мягче, чем во многих других странах. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер обратил внимание, что в ряде случаев действия белорусских властей критикуют лица, которые не обращают внимания на более жесткое подавление протестов в других странах.
«Белоруссия ведет себя, на мой взгляд, сдержано», — сказал Путин.
Путин: РФ себя ведет в отношении Белоруссии гораздо сдержаннее других стран
По отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержано, нежели другие страны. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1».
Путин: Россия готова помочь Белоруссии в случае массовых беспорядков
Россия подготовила резерв из правоохранителей на случай массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».
Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил его оказать содействие в случае массовых беспорядков. Для этих целей был сформирован специальный резерв из российских правоохранителей.
Журналист выразил уверенность, что цитировать будут обильно.
Сергей Брилёв рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным:
«Будет много про белорусов», «много-много чего».