27 Августа
 
14:58

Путин назвал условие, при котором Россия окажет поддержку Лукашенко

Слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о наличии договорённости в рамках ОДКБ с Россией о военной помощи Минску в случае необходимости соответствуют действительности, и Москва соответствующие обязательства готова исполнять. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:58

Владимир Путин и Сергей Брилёв [Цитата из видео «Большое интервью президента РФ Владимира Путина. Прямая трансляция» пользователя Россия 24. youtube.com]

14:51

Путин рассказал, кто виноват в задержании граждан РФ в Белоруссии

Задержание 32 граждан России в Белоруссии оказалось результатом спланированной акцией украинских и американских спецслужб. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:47

Шеин: демонтаж президентской вертикали приведет к демократизации Минска

Демонтаж вертикали президента приведет к демократизации Белоруссии, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

14:43

«Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться» — Путин

Президент Белоруссии прислушался к мнению протестующих и предложил соответствующие реформы. Однако попытки создать новые органы власти вопреки порядку, установленному действующей конституцией страны, недопустимы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:40

Путин прокомментировал отношение России к событиям в Белоруссии

Россия ведёт себя куда более нейтрально в отношении белорусских протестов, чем некоторые страны Запада. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:33

«Пик проблем у нас пройден» — Путин об экономическом кризисе в России

В России, несмотря на экономические сложности, продолжают расти резервы, что внушает оптимизм по поводу восстановления экономики страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:33

Путин надеется, что Россия прошла пик коронавирусной инфекции

Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».

14:30

Путин объяснил, почему РФ меньше пострадала от кризиса, чем страны Запада

По итогам года падение ВВП России может составить менее 8,5%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:26

Путин назвал задержание граждан РФ в Минске спецоперацией Украины и США

Задержание в Белоруссии 33 граждан России незадолго до президентских выборов в республике является совместной операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил президент страны Владимир Путин.

14:24

Путин рассказал о состоянии привившейся от коронавируса дочери

Дочь президента России успешно испытала на себе первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:21

Владимир Путин о задержании 33 россиян в Белоруссии:

«Это акция спецслужб. Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставив перед ними совершенно легальные цели — они должны были, как им сказали, выехать в третьи стран — в Латинскую Америку, на Ближний Восток для абсолютно легальной работы.

На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили их в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности. Людей просто заманили в страну.

Это операция украинских спецслужб совместно с американскими, сейчас это достоверно известно».

14:20

Путин ответил на критику в адрес российской вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса российской разработки прошла все требуемые испытания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:16

Россия имеет возможность избежать новых вспышек заболевания — Путин

У России есть возможность сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:11

Путин: Россия готова защищать Белоруссию

Россия готова помогать Белоруссии в защите её стабильности, суверенитета и внешних границ. Об этом заявил 27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Нет необходимости что-то скрывать», — сказал Путин.

14:10

Президент попросил граждан России соблюдать ограничительные меры

Угроза эпидемии коронавируса по-прежнему сохраняется на территории России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:08

«Смогли мобилизоваться перед общей угрозой» — Путин об эпидемии в России

Благодаря эффективным решениям и всеобщей мобилизации России удалось сравнительно успешно пройти пик эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:03

Путин объяснил новую вспышку эпидемии коронавируса в странах Европы

Резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы связан с курортным сезоном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 августа заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью по актуальным темам журналисту ВГТРК Сергею Брилеву.

14:01

По словам президента России, его об этом резерве просил Лукашенко.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал».

14:00

Владимир Путин сообщил, что сформирован определенный резерв из сотрулдников правоохранительных органов, которые в экстренной ситуации помогут Белоруссии.

13:57

Традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным» этим летом не состоялась в связи с эпидемиологической ситуаций по коронавирусу.

13:52

Путин: на процессы в Белоруссии пытаются влиять извне

Политические интересы преследуют те, кто пытается извне повлиять на ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил 27 августа российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Дело не в том, что сейчас происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое», — сказал Путин.

13:51

Сообщается, что интервью будет длится 20 минут.

13:51

Путин сравнил протесты в Белоруссии и других странах

В Белоруссии правоохранители действуют с протестующими намного мягче, чем во многих других странах. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер обратил внимание, что в ряде случаев действия белорусских властей критикуют лица, которые не обращают внимания на более жесткое подавление протестов в других странах.

«Белоруссия ведет себя, на мой взгляд, сдержано», — сказал Путин.

13:50

Путин: РФ себя ведет в отношении Белоруссии гораздо сдержаннее других стран

По отношению к событиям, которые происходят в Белоруссии, Россия ведет себя в гораздо большей степени сдержано, нежели другие страны. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале «Россия 1».

13:39

Путин: Россия готова помочь Белоруссии в случае массовых беспорядков

Россия подготовила резерв из правоохранителей на случай массовых беспорядков в Белоруссии. Об этом 27 августа сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Отрывок интервью был показан в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1». В нем российский лидер отмечает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил его оказать содействие в случае массовых беспорядков. Для этих целей был сформирован специальный резерв из российских правоохранителей.

13:35

Сергей Брилёв. council.gov.ru

13:34

Журналист выразил уверенность, что цитировать будут обильно.

13:33

Сергей Брилёв рассказал, о чем он говорил с Владимиром Путиным:

«Будет много про белорусов», «много-много чего».

13:32

Владимир Путин даст 27 августа большое интервью