Бишкек, , 12:06 — REGNUM Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов отстранила от дальнейшего участия в выборах в парламент Киргизии партию «Актив» — за отсутствие справки о внесении избирательного залога в размере 5 млн сомов (4,8 млн рублей), пишет «Kaktus.media».

Аналогичная проблема возникла у партии «Мекен Ынтымагы», но руководство политического блока утверждает, что избирательный залог внесен на спецсчет, и пообещало принести в ЦИК соответствующий документ в ближайшее время.

Таким образом, в дальнейшее участие в предвыборной гонке пока продолжают 15 партий: «Мекеним Кыргызстан», «Партия ветеранов войны в Афганистане», «Замандаш», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Ыйман Нуру», «Чон казат», «Реформа», «Республика», «Ата-Мекен», «Бутун Кыргызстан», «Социал-демократы», «Биримдик», «Ордо» и «Бир Бол».

ИА REGNUM напоминает, что центризбирком Киргизии назначил выборы депутатов парламента Киргизии на 4 октября 2020 года.

Отметим, что изначально на выборы свои кандидатуры выдвинули 44 политических партии. Впоследствии некоторые из них отказалась от дальнейшего участия в предвыборной гонке в пользу других политобъединений, а другая часть не представила вовремя необходимые документы и не внесла избирательный залог.