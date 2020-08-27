Республика Таджикистан, , 12:03 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов Таджикистана снова выдвинула действующего главу государства Эмомали Рахмона кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Таким образом, на данный момент своих кандидатов выдвинули Федерация независимых профсоюзов и четыре политические партии из семи: Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии, Саиджафар Усмонзода от Демократической и Рустам Рахматзода (Кудратов) — от Партии экономических реформ. Глава Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойиров от выдвижения своей кандидатуры отказался, поскольку считает действующий конституционный Закон о выборах президента неконституционным.

Напомним, голосование назначено на 11 октября.