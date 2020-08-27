Казань, , 12:08 — REGNUM В столицу Татарии сегодня, 27 августа, приехал глава Башкирии Радий Хабиров. В программу встречи главы республики Рустама Минниханова и его коллеги вошли открытие памятника Герою Социалистического труда, народному поэту БАССР Мустаю Кариму и торжественное открытие после реставрации здания Алафузовского театра.

На открытии памятника Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году Башкирия отмечала 100-летний юбилей, в этом году аналогичное событие произошло в Татарии. Установка монумента башкирскому поэту в Казани послужит дальнейшему укреплению дружбы между народами, продолжит традиции культурного обмена и сотрудничества.

Глава РТ вручил коллеге из Башкирии медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» за значительный вклад в развитие сотрудничества между регионами, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле в двадцатку глав регионов с очень сильным влиянием вошли руководители пяти регионов Поволжья. Самые высокие позиции по-прежнему у главы Татарии Рустама Минниханова, который занял седьмое место. Следом за ним идут руководитель Башкирии Радий Хабиров, самарский губернатор Дмитрий Азаров и замкнувший топ-10 глава Мордовии Владимир Волков.

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