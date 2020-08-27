Киев, , 12:08 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать опубликованный ранее рейтинг самых влиятельных людей страны от издания «Новое время», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 августа.

В частности, политический обозреватель Александр Фомин в своем комментарии отмечает, что в рейтинге доминируют не писатели, поэты и художники, а традиционно политики, чиновники и олигархи, но, вместе с тем, впервые за много лет в топ-5 самых влиятельных вошел и оппозиционный политик.

«Олигархи… Ринат Ахметов занимает второе место — сразу после президента Владимира Зеленского. Также в топ-10 входят такие представители крупного капитала как Игорь Коломойский (6-е место) и Виктор Пинчук (9). Аграрный магнат Юрий Косюк занимает 13-е место, а собственник и президент группы DCH Александр Ярославский разместился на 19-ой позиции», — комментирует Фомин позиции крупного бизнеса.

Вместе с тем, по его словам, рейтинг-2020 представляет собой «беспрецедентный» для Украины случай, когда в топ-5 самых влиятельных людей Украины, вошел оппозиционный политик.

«На первый взгляд удивительно, но самым высокопоставленным представителем законодательной власти стал народный депутат Виктор Медведчук. Беспрецедентный случай, когда в первую пятерку по влиятельности вошел не спикер Верховной Рады и не глава фракции «Слуга народа», а народный депутат, да еще и представитель оппозиции», — подчеркнул журналист.

Фомин пишет, что из представителей оппозиции только экс-президент Петр Порошенко вошел в топ-10, Юрий Бойко занял 25-е место, все остальные остались за пределами топ-40.

«Еще один оппозиционер — экс-президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко — занял седьмое место. А вот Юлия Тимошенко получила только 41-ую позицию, для сравнения — в рейтинге-2019 она была двенадцатой. Сопредседатель фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко обогнал Тимошенко, заняв позицию номер 25… Святослав Вакарчук, который прошел в Раду в качестве №1 партии «Голос», в 2019 году занимал 17-ую позицию, а в этом году оказался только 72-м. Новое лицо «Голоса» — народный депутат Кира Рудык — недалеко ушла от Вакарчука, получив только 60-ое место», — анализирует журналист.

В общем, делает вывод эксперт, среди оппозиции, за исключением Медведчука и Порошенко, никто и близко не подошел к первой пятерке самых влиятельных людей Украины».

«При этом ни премьер-министра, ни главу Верховной рады вы не найдете не только в первой пятерке, но даже в топ-10! И глава исполнительной Денис Шмыгаль, и руководитель законодательной ветви власти Дмитрий Разумков вообще оказались за пределами первой десятки — на 11 и на 12 месте, соответственно», — констатировал политический обозреватель Александр Фомин.

ИА REGNUM отмечает, что, по мнению издания, замыкают сотню самых влиятельных украинцев писатель Андрей Курков и известные в стране медики.