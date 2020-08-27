Новосибирск, , 11:59 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках рабочей поездки в Первомайский район совместно с председателем Законодательного собрания региона Андреем Шимкивым проконтролировали ход строительства нового детского сада на улице Тельмана. Также они оценили необходимость капитального ремонта здания школы №146, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочей поездкой побывал в Первомайском районе Новосибирска Правительство Новосибирской области

Министр строительства области Иван Шмидт доложил, что новый детский сад выполнен по проекту повторного применения, однако строители стремятся к тому, чтобы фасад каждого учреждения был индивидуальным. Уже выполнен большой объём благоустройства как на территории детсада, так и за границами участка.

Глава региона обратил внимание руководства района и подрядчиков на то, что необходимо пересмотреть проект благоустройства и организовать парковку для автомобилей родителей.

Детский сад-ясли №35 по ул. Тельмана, 3б рассчитан на 220 мест. Строительство ведётся в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области». Сметная стоимость — 305 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию — до 31 декабря 2020 года.

Председатель областного парламента Андрей Шимкив отметил, что Первомайский район в последние восемь-десять лет стал абсолютно другим.

«Огромная благодарность первомайцам за то, что они чтут рабочие традиции, за то, что в районе сохранены все производства, все предприятия. Они все работают, и наша задача — сделать комфортной жизнь трудящихся здесь людей», — сказал он.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив посетили школу №146. Здание требует капитального ремонта. Также существует проблема недостаточной оснащённости специализированных кабинетов (химия, физика).

«Тех средств, которые заложены в нацпроекте «Образование» недостаточно для того, чтобы кардинально решить задачу дефицита мест в школах, отказа от второй смены. Президент России услышал нас и в своём послании Федеральному Собранию дал поручение правительству России совместно с регионами оценить ситуацию и при необходимости внести изменения в нацпроект, — отметил Андрей Травников. — Мы свои предложения подготовили, сейчас идёт корректировка национальных проектов, но для того, чтобы этот вопрос был приоритетом номер один, нам необходима поддержка Совета Федерации».

Член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий уточнил, что Первомайскому району необходимы новые школы — на Весеннем и Берёзовом жилмассивах, так как сданные ранеее школы уже работают сверх своей проектной мощности.

Глава региона подтвердил, что новые школы в Первомайском районе будут строиться, потому что население района, как и всего города, активно прирастает.

В рамках рабочей поездки в Первомайский район губернатор встретился с рабочими Новосибирского стрелочного завода, обсудил с ними первоочередные задачи, которые необходимо решить для улучшения жизни района.