Берлин, , 12:01 — REGNUM Суверенитет и независимость Белоруссии активно поддерживаются всеми странами-участницами Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 27 августа заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Все страны НАТО активно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии», — заявил Столтенберг.

Также он рассказал, что альянс не наращивает свое военное присутствие в данном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса».