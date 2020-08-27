Киев, , 11:51 — REGNUM Украинские эксперты критически оценили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова о том, что сейчас «человечество наблюдает за первой мировой биологической войной».

ИА REGNUM напоминает, что этот тезис Данилов озвучил 26 августа во время встречи с послами Швеции и Финляндии. Силовик отметил, что в современном мире кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия.

Политолог Владимир Воля задается вопросом, сколько же раз Данилов должен сказать публично «ерунду о биологической мировой войне», чтобы президент Зеленский обратил на это внимание и уволил его из СНБО из-за неадекватности.

«Кто с кем воюет? Пусть покажет тех, кто воюет и с кем воюет. Эта конспирология недопустима для занимающих такие должностей в центральных органах государственной власти», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский назначил Алексея Данилова секретарем Совета национальной безопасности и обороны в октябре 2019 года. До того Данилов занимал пост губернатора Луганской области.