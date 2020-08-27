Москва, , 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей. Об этом 27 августа заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом.

Как отметил начальник генштаба ВС РФ, командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком заранее получило уведомление о прохождении колонны российской военной полиции.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — приводятся в сообщении пресс-службы Минобороны РФ слова Герасимова.

Также отмечается, что американская сторона во время телефонного разговора получила «исчерпывающие пояснения» по поводу произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа стало известно, что несколько военных США получили травмы в результате инцидента с российской бронемашиной на территории сирийской провинции Хасака.

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